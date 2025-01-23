План вторжения в Белоруссию: заявление бывшего участника о поддержке Запада

ИМ

Ильдус Мамлеев

Немного осталось, подождём посмотрим, хотя уже сейчас скопление на территории Украины этих подонков можно было бы забросить большим количеством ФАБ-3000, даже с территории Беларуссии, это в их интересах. Того и гляди пшеки "передумают" наступать...