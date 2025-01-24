Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Лелин
    Какие восемь лет? С 1991 взялись в серьез, а до этого с 194х запад окраины и центр окучивали. До 14 года много понаех...Самый неприятный ...
  • Ильдус Мамлеев
    Трамп у надо почаще напоминать про Елустоун, одна единственная ракета "Циркон" запущенная с Российской АПЛ и в США на...Это провал. Трамп...
  • Ильдус Мамлеев
    А за что им вообще платить нашим футболистам? Раньше при Сталине играли и выигрывали на любых уровнях, потому что лоз...В профсоюзе футбо...

Собачья свора загрызла насмерть женщину на окраине Новосибирска

Собачья свора загрызла насмерть женщину на окраине Новосибирска

По факту нападения собак на женщину на улице Малыгина возбуждено уголовное дело.Женщина умерла от ран, полученных в результате нападения собак недалеко от Хилокского жилмассива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх