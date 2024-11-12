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В Госдуме хотят отменить 6-дневную рабочую неделю в конце года

В Госдуме хотят отменить 6-дневную рабочую неделю в конце года

И сделать новогодние каникулы длиной в 12 дней. Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) предложил установить 28 декабря выходным днём, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года, сообщает РИА «Новости».

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