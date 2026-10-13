Почему парламентские выборы 27 октября в Израиле лишь усугубят внутренний и общерегиональный кризисы на Ближнем Востоке?

Главное в тезисах: Патовая развязка: За три недели до выборов в Кнессет 27 октября ни правящая коалиция во главе с «Ликудом», ни оппозиция не набирают необходимых 61 мандата из 120 — оба блока балансируют на уровне 50–52 депутатов, а 10–12 мест уходят арабским партиям, которые отказываются поддерживать кого-либо.
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