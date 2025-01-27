Источник: в России грядет вал корпоративных банкротств

Рост долговых обязательств компаний может вскоре обернуться валом корпоративных банкротств. Так, к концу прошлого года доля промышленных производств, страдающих от увеличения процентных платежей на прибыль до рискованного уровня выше 2/3 EBIT (доналоговой прибыли), выросла в два раза и достигла 20%.