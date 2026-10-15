Полиция Севастополя разыскивает пропавшего 13-летнего Никиту Ляхова.Отдел МВД по Гагаринскому району разыскивает Никиту Сергеевича Ляхова, который 13 октября около 15:00 ушел из дома на улице Челнокова гулять и до сих пор не вернулся.