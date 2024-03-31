FPV- дроны "Джокер" научили выполнять роль систем ПВО

Российская компания "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) приспособили свои новые беспилотники, управляемые с видом от первого лица (FPV-дроны) "Джокер-10" к выполнению функций систем противовоздушной обороны (ПВО).
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