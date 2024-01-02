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Царьград

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Дети Пугачевой продолжают учиться в России, сообщили в окружении звезды

Дети Пугачевой продолжают учиться в России, сообщили в окружении звезды

10-летние Гарри и Лиза Галкины продолжаются учиться по русской программе, но дистанционно.Начиная с момента переезда звездной четы Примадонны и ее мужа юмориста-иноагента, их отпрыски перешли дистанционное обучение.

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