Дети Пугачевой продолжают учиться в России, сообщили в окружении звезды

10-летние Гарри и Лиза Галкины продолжаются учиться по русской программе, но дистанционно.Начиная с момента переезда звездной четы Примадонны и ее мужа юмориста-иноагента, их отпрыски перешли дистанционное обучение.
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