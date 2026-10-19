В статье – о трагической гибели известных политических лидеров в авиакатастрофах. Обстоятельства смерти первого президента Мозамбика Саморы Машела, президента Филиппин Рамоны Магсайсай, президента Пакистана Мухаммада Зии-уль-Хака и президента Польши Леха Качиньского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)