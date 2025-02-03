Дайджест дня: суперкар Ælla-60, очередь за Jimny и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Француз Энтони Джаннарелли не только работает шеф-дизайнером британской компании Caterham, но и занимается собственными проектами.
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