На развитие ЖКХ Казани выделят почти 4 млрд рублей в 2025-2027 годах

В ближайшие три года на развитие ЖКХ Казани планируют выделить около 3,9 млрд рублей. Постановление исполкома Казани об утверждении соответствующей муниципальной программы проходит антикоррупционную экспертизу.
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