Эндокринолог Гудожникова: желание поесть острого может указывать на паразитов и гипотиреоз

Пристрастие к острой пище может свидетельствовать о депрессии, глистной инвазии, повышенном уровне холестерина и проблемах со щитовидной железой, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова.