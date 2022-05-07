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Эндокринолог Гудожникова: желание поесть острого может указывать на паразитов и гипотиреоз

Эндокринолог Гудожникова: желание поесть острого может указывать на паразитов и гипотиреоз

Пристрастие к острой пище может свидетельствовать о депрессии, глистной инвазии, повышенном уровне холестерина и проблемах со щитовидной железой, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова.

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