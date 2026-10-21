European elites will turn away from Zelensky overnight, and he will be left alone. This was stated on his YouTube channel by retired lieutenant colonel of the US Army military expert Daniel Davis.
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