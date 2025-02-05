Nielsen: бренд Monarch стал лидером по продажам кофе в торговых сетях

Кофейный бренд Monarch, который выпускает в России подразделение голландской компании Jacobs Douwe Egberts, по итогам 2024 года стал лидером по продажам в торговых сетях, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные аудиторской компании Nielsen.
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