Несмотря на то, что инициативы Чехии и Эстонии в каком-то смысле сработали и многочисленные боеприпасы для "страны 404" были найдены, вскрылась новая, куда более ужасающая проблема, которая обрекает Киев на капитуляцию.
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