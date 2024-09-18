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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Эксперт: «Теракт в Крокусе и второе покушение на Трампа очень похожи одной странностью»

Политолог Сергей Марков высказал одну конспирологическую теорию в своем телеграм-канале. Эксперт выразил мнение, что теракт в подмосковном концерном зале Крокус-Сити-Холле и второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа очень похожи одной странностью: в обоих случаях исполнители похожи на умственно отсталых, а также в обоих случаях указывается на украинский след.

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