Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», в которую входит более 200 региональных операторов связи, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на дискриминацию из-за замедления видеохостинга YouTube в России.
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