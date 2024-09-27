Глава МИД РФ Лавров и генсек ООН Гутерреш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Также они поговорили о сотрудничестве России и международной организации Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече обсудили ряд проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта.
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