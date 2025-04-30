Полицейские остановили Toyota Land Cruiser с девятилетним мальчиком за рулем

Телеграм-канал пресс-службы МВД России по Красноярскому краю Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Зеленогорске Красноярского края внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился девятилетний мальчик.
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