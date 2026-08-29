Подросток пытался спасти друга на реке Которосль и утонул

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова 15-летний церковный служитель погиб, когда пытался помочь другу. Об этом 28 августа сообщили в Ярославской митрополии.
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