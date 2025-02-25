❗️⚡️Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России нанесли массированный удар крылатыми ракетами Х-101 по целям на территории аэродрома ВВСУ Озерное в Житомирской области.
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❗️⚡️Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России нанесли массированный удар крылатыми ракетами Х-101 по целям на территории аэродрома ВВСУ Озерное в Житомирской области.