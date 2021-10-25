Прийти и немедленно арестовать его предложил любителям пугать не желающих вакцинироваться от коронавируса тюремными сроками, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.
Прийти и немедленно арестовать его предложил любителям пугать не желающих вакцинироваться от коронавируса тюремными сроками, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.
Свежие комментарии