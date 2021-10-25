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&laquo;Арестуйте меня и вакцинируйте!&raquo;. Кургинян ответил готовящим новый 37-й год

Прийти и немедленно арестовать его предложил любителям пугать не желающих вакцинироваться от коронавируса тюремными сроками, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

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