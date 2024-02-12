Орловская область с нетерпением ждёт реакции Кадырова

Вик Норд

Вероятно так и нужно,ведь как сказал один исторический персонаж:"Кадры решают всё...",но может и не на кого?В своё время была регламентирована номенклатура СССР,не от добра,а от худа...,в неё входили технически грамотные работники,с образованием,с опытом руководящей работы,т.е.чиновники, бюрократы,которых ОТЧАЯННО не хватало на заре Советской республики,по причине массовой эмиграции среднего класса,и бойкота оставшимися советских учреждений,по этому согласившимся(ну не кухарке же управлять государством?) на сотрудничество были спецпайки,и прочее спец.,все они(старорежимники) были внесены в списки номенклатуры,других надо было сначала вырастить,и выучить...,вот и сейчас остались,в большинстве своём чубайсо-ельцинские кадры,которых готовя к власти в России,загодя учили за бугром