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  • Вик Норд
    Вероятно так и нужно,ведь как сказал один исторический персонаж:"Кадры решают всё...",но может и не на кого?В своё вр...Орловская область...
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Орловская область с нетерпением ждёт реакции Кадырова

Орловская область с нетерпением ждёт реакции Кадырова

ОрелТаймс продолжает рубрику «Орловские перлы». Её основа – яркие цитаты местных политиков и чиновников.

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Комментарии
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Александр Бабин
А может просто сменить губернатора.
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14 час.
Вик Норд
Вероятно так и нужно,ведь как сказал один исторический персонаж:&quot;Кадры решают всё...&quot;,но может и не на кого?В своё время была регламентирована номенклатура СССР,не от добра,а от худа...,в неё входили технически грамотные работники,с образованием,с опытом руководящей работы,т.е.чиновники, бюрократы,которых ОТЧАЯННО не хватало на заре Советской республики,по причине массовой эмиграции среднего класса,и бойкота оставшимися советских учреждений,по этому согласившимся(ну не кухарке же управлять государством?) на сотрудничество были спецпайки,и прочее спец.,все они(старорежимники) были внесены в списки номенклатуры,других надо было сначала вырастить,и выучить...,вот и сейчас остались,в большинстве своём чубайсо-ельцинские кадры,которых готовя к власти в России,загодя учили за бугром
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8 час.

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