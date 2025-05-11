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Суд предписал Гузеевой выплатить долги по коммунальным платежам

Суд предписал Гузеевой выплатить долги по коммунальным платежам

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева не оплачивала коммунальные услуги, делом занялся суд.Мировой Московский суд обязал Гузееву рассчитаться с задолженностью, которая образовалась у актрисы по коммунальным платежам.

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