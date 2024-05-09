В армянских СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что Россия прислала в Армению музыкантов и спецназ, чтобы помочь провести переворот и отстранить Пашиняна от власти.
Пропашиняновские ресурсы совсем "крышей поехали"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Делать больше России нечего , как спасать мохнатую задницу Пашиняна.
Ответить
8 час.
Василий
Может быть только для того, что бы скупать их бодяжный коньяк?
Ответить
7 час.
В
Василий
Эти долбанные "братья-армяне" уже почти все в России, оглянись по сторонам.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии