Сорвать цветы: каких уловок ждать от мошенников перед 8 марта

Мошенники могут активизироваться в преддверии Международного женского дня, предупредили эксперты. Специалисты ожидают, что злоумышленники будут пользоваться желанием людей приобрести подарки близким по выгодным ценам и готовностью потратить больше обычного.
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