Вратарь «Флориды» Найт сыграл в НХЛ впервые с февраля 2023 года. Игрок с кэпхитом 4,5 млн долларов провел прошлый сезон в АХЛ после пребывания в программе помощи

23-летний американец отразил 22 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (2:5). В феврале 2023 года Найт покинул расположение команды и стал участником программы помощи игрокам НХЛ в связи с обсессивно-компульсивным расстройством, при котором у больных непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли.