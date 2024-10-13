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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Флориды» Найт сыграл в НХЛ впервые с февраля 2023 года. Игрок с кэпхитом 4,5 млн долларов провел прошлый сезон в АХЛ после пребывания в программе помощи

23-летний американец отразил 22 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (2:5).  В феврале 2023 года Найт покинул расположение команды и стал участником программы помощи игрокам НХЛ в связи с обсессивно-компульсивным расстройством, при котором у больных непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли.

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