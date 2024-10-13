Вратарь «Флориды» Найт сыграл в НХЛ впервые с февраля 2023 года. Игрок с кэпхитом 4,5 млн долларов провел прошлый сезон в АХЛ после пребывания в программе помощи

23-летний американец отразил 22 из 26 бросков в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (2:5). В феврале 2023 года Найт покинул расположение команды и стал участником программы помощи игрокам НХЛ в связи с обсессивно-компульсивным расстройством, при котором у больных непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Захарова об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Подобные вещи без реакции не останутся. Финляндии надо принять шаги для купирования националистических проявлений»
- Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
- Баши о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Все хотят обыграть тебя – это нормально»
Свежие комментарии