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Когда ожидается пик магнитной бури 3 августа 2024 года

Когда ожидается пик магнитной бури 3 августа 2024 года

Когда ожидается пик магнитной бури 3 августа 2024 года Ксения КовалеваЛюдям, подверженным метеозависимости, предстоит непростой август 2024 года, так как последний месяц лета будет насыщен солнечной активностью.

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