Представлена архитектура деловой программы форума «Россия — исламский мир: KazanForum»

На сайте XVI Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum», который состоится с 13 по 18 мая в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», размещена архитектура деловой программы.
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