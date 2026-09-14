Росатом: ВСУ за четыре месяца атаковали ЗАЭС и Энергодар более 750 раз

За последние четыре с половиной месяца украинские дроны и артиллерия совершили свыше 750 атак на Запорожскую АЭС и Энергодар, 14 сентября сообщает пресс-служба «Росатома» на своем сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым