Черчесов не исключил возможность товарищеского матча со сборной России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о товарищеском матче с Россией. «Пока не пройдёт жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2026, мы не узнаем, кто стал нашими соперниками, когда с ними предстоит встречаться.