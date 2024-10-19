Черчесов не исключил возможность товарищеского матча со сборной России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о товарищеском матче с Россией. «Пока не пройдёт жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2026, мы не узнаем, кто стал нашими соперниками, когда с ними предстоит встречаться.
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