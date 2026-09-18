Россиянам рассказали о возможности вернуть недополученную часть страховой пенсии за прошлые периоды

Россияне могут получить недополученную часть страховой пенсии за прошлые периоды, если Социальный фонд России (СФР) допустил ошибку при расчете или выплате.
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