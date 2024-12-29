Юрист рассказал, кто из автовладельцев освобожден от уплаты транспортного налога

Выплата налогового вычета за покупку автомобиля законодательством РФ не предусмотрена. Но у россиян есть возможность воспользоваться законными способами уменьшить размер налогооблагаемой базы или не совсем не платить налог, рассказали юристы.
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