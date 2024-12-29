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За рулем

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Юрист рассказал, кто из автовладельцев освобожден от уплаты транспортного налога

Юрист рассказал, кто из автовладельцев освобожден от уплаты транспортного налога

Выплата налогового вычета за покупку автомобиля законодательством РФ не предусмотрена. Но у россиян есть возможность воспользоваться законными способами уменьшить размер налогооблагаемой базы или не совсем не платить налог, рассказали юристы.

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