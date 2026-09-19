Швейцария требует отмены решения о передаче активов Nestle под государственное управление

Правительство Швейцарии активно отстаивает интересы одной из крупнейших пищевых компаний в мире. Согласно информации Коммерсанта, Секретариат по экономическим вопросам Швейцарии совместно с Министерством иностранных дел страны на протяжении нескольких недель ведет переговоры с российскими властями по поводу Nestle.