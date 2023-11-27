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В Британии пожаловались на низкое качество военных ВСУ

В Британии пожаловались на низкое качество военных ВСУ

REUTERS/Gleb Garanich Проблема Украины заключается не в количестве военных, а в их качестве. Соответствующее заявление сделал сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

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