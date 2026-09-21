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Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда

Путин присвоил главе ВТБ Костину звание Героя Труда

Глава группы ВТБ Андрей Костин получил звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его разместили на сайте опубликования правовых актов .

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