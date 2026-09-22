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Аргументы и Факты

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Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия

Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия

Сейм Литвы одобрил инициативу об отмене конституционного запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

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