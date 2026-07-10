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Morgan Stanley Infrastructure Partners приобретает контрольный пакет акций французской Nicollin

Morgan Stanley Infrastructure Partners приобретает контрольный пакет акций французской Nicollin

Инвестиционная платформа Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP), входящая в структуру Morgan Stanley Investment Management, объявила о заключении соглашения об эксклюзивности для приобретения мажоритарного пакета акций французской компании Nicollin Environnement.

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