Москвичам 55+ из Бескудникова окажут помощь в оформлении электронных услуг

В центрах Московского долголетия можно воспользоваться компьютерами с доступом в интернет, а специалист поможет: найти нужную услугу заполнить заявление и прикрепить документы записаться к врачу оформить субсидии Помощь в оформлении электронных услуг доступна ежедневно по графику работы центра московского долголетия.