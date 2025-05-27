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  • Eduard
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    Разбить рожу всем двором!Поджигателя чужих...

Москвичам 55+ из Бескудникова окажут помощь в оформлении электронных услуг

В центрах Московского долголетия можно воспользоваться компьютерами с доступом в интернет, а специалист поможет: найти нужную услугу заполнить заявление и прикрепить документы записаться к врачу оформить субсидии Помощь в оформлении электронных услуг доступна ежедневно по графику работы центра московского долголетия.

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