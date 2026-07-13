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Газета.ру

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ПНИПУ: магнитное поле Солнца работает по закону, открытому советским математиком

ПНИПУ: магнитное поле Солнца работает по закону, открытому советским математиком

Магнитное поле Солнца оказалось подчинено одному из самых известных законов физики турбулентности. Ученые Пермского Политеха впервые обнаружили, что колебания магнитного поля на полюсах звезды распределяются по закону, который советский математик Андрей Колмогоров вывел еще в 1941 году.

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