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Закон, порядок, государство

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Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Системы ТОС-1А «Солнцепек» эффективны при уничтожении опорных пунктов, огневых средств и бронированной техники ВСУ, как на открытой местности, так и в защитных сооружениях.

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