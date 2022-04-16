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Клуб Григория Федотова: Дзюба приблизился к Кержакову - 216!

Клуб Григория Федотова: Дзюба приблизился к Кержакову - 216!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (3:1) забил гол. Этот мяч стал для форварда 216-м во всех официальных турнирах.

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