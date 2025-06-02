Украинские СМИ сообщили о подготовке спецоперации «Паутина» более полутора лет

<p style="text-align:justify">Украинская спецоперация под условным названием «Паутина», в ходе которой, по предварительным данным, были поражены более 40 российских стратегических бомбардировщиков, готовилась более полутора лет.
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