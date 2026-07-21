В Красном Селе пропала шестилетняя девочка

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девочка 20 июля вышла из дома по Гатчинскому шоссе в Красном Селе около 15:10, чтобы погулять на детской площадке, но домой так и не вернулась.