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Metro новости

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В Красном Селе пропала шестилетняя девочка

В Красном Селе пропала шестилетняя девочка

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девочка 20 июля вышла из дома по Гатчинскому шоссе в Красном Селе около 15:10, чтобы погулять на детской площадке, но домой так и не вернулась.

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