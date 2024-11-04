В Сербии опровергли слова посла Британии об освобождении Югославии

ТАСС/EPA Вице-премьер Сербии Александр Вулин категорически опроверг слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Югославия во время Второй мировой войны была освобождена преимущественно украинцами.
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