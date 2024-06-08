Гостей «Красной площади» познакомили с «Колумбом XX века»

7 июня в рамках X книжного фестиваля «Красная площадь» в павильоне «Пространство чтения: будущее книги» газета «Аргументы недели» представила два великолепных фолианта: «Андрей Капица» (серия ЖЗЛ) и «Колумб XX века».
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