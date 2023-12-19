Тест PRIMPRESS: Какой стране принадлежит автомобильный бренд?

Различных марок и брендов автомобилей во всем мире становится больше. Крупнейшие корпорации открывают дочерние предприятия, маленькие локальные бренды начинают выпускать ограниченные серии автомобилей, даже знаменитости патентуют собственные автобренды.
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