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Европейцы умирают от алкоголя и курения

Европейцы умирают от алкоголя и курения

ВОЗ выпустила доклад о «детерминантах неинфекционных заболеваний в Европе». Авторы сделали вывод, что причиной смерти 2,7 млн европейцев (24,5% от общей смертности) ежегодно становится всего четыре вида продукции: табак, алкоголь, пища глубокой переработки и ископаемое топливо.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Если не трудно, раскройте тему &quot;массовой смерти от ископаемого топлива&quot; - нефть пьют, што ле, или газ природный нюхают?
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