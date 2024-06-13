Европейцы умирают от алкоголя и курения

ВОЗ выпустила доклад о «детерминантах неинфекционных заболеваний в Европе». Авторы сделали вывод, что причиной смерти 2,7 млн европейцев (24,5% от общей смертности) ежегодно становится всего четыре вида продукции: табак, алкоголь, пища глубокой переработки и ископаемое топливо.
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