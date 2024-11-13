Весной Apple намеревается представить планшет с голосовым управлением и подде...

Весной Apple намеревается представить планшет с голосовым управлением и поддержкой ИИЕщё летом стало известно о планах Apple по выпуску роботизированного устройства, комбинирующего манипулятор и планшет, но теперь Марк Гурман (Mark Gurman) со страниц Bloomberg утверждает, что к весне следующего года компания рассчитывает представить 6-дюймовый планшет с новой операционной системой, который расширит использование ИИ, а также будет интегрироваться в систему умного дома.