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Снимите шапочки из фольги, или Почему критерий Поппера спасает нас от псевдонауки

Снимите шапочки из фольги, или Почему критерий Поппера спасает нас от псевдонауки

﻿﻿«То, что принято без доказательств, может быть и отвергнуто без доказательств «Я верю в непредвзятость, но не настолько открытость, чтобы у вас отваливался мозг» Артур Хейс Сульцбергер Всем привет! Меня зовут Алексей.

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