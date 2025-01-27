Снимите шапочки из фольги, или Почему критерий Поппера спасает нас от псевдонауки

﻿﻿«То, что принято без доказательств, может быть и отвергнуто без доказательств «Я верю в непредвзятость, но не настолько открытость, чтобы у вас отваливался мозг» Артур Хейс Сульцбергер Всем привет! Меня зовут Алексей.